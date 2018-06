Qatar chiede espulsione di Emirati Arabi e Arabia Saudita da consiglio diritti umani ONU

Più di un anno fa l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi hanno rotto le relazioni diplomatiche con il Qatar, accusando Doha di sostenere il terrorismo, ed hanno imposto un isolamento economico. Inoltre i cittadini del Qatar sono stati costretti a lasciare i Paesi della regione senza giustificazioni legali, inoltre sono state chiuse le frontiere di Arabia Saudita e Emirati Arabi.

Come sottolineato da Al Marri, il governo del Qatar deve intervenire al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per denunciare le responsabilità di quei Paesi che hanno isolato il Qatar, così come avviare un'iniziativa contro l'Arabia Saudita per la politicizzazione della religione, ovvero il divieto ai cittadini del Qatar di recarsi in pellegrinaggio ai luoghi santi dell'Islam a La Mecca e Medina.