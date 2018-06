Esercito siriano e forze opposizione respingono insieme massiccio attacco di Al-Nusra

Inoltre sono finiti sotto il fuoco dei terroristi anche i civili di queste due città.

In un comunicato del Centro russo per la riconciliazione delle parti in conflitto in Siria rileva che i comandanti delle guarnigioni locali dell'Esercito Libero Siriano, che in precedenza avevano deciso di passare dalla parte di Assad, avevano chiesto aiuto per respingere l'offensiva.

La loro richiesta è stata fatta pervenire al comando dell'esercito siriano attraverso il Centro per la riconciliazione russo.

Le forze governative insieme alle unità dell'Esercito Libero Siriano sono riuscite a respingere il massiccio attacco degli islamisti.