Italia: rischio di uscita dall’UE in un anno?

Il futuro dell’Unione Europea è già sulla carta e potrebbe avvenire tra circa un anno, ha dichiarato in una intervista con lo Spiegel il Ministro dell’interno dell’Italia e vice-premier Matteo Salvini.

"Durante l'anno diventerà chiaro se un'Europa unita verrà conservata", ha detto il Ministro.

Il capo del Ministero degli Interni ha osservato che l'Italia non può più accettare migranti. "Non possiamo più accettare una sola persona, al contrario, vorremmo mandare alcune persone da qualche altra parte", ha aggiunto.

Mercoledì scorso, Salvini ha promesso di presentare in occasione della riunione della tabella di marcia della Commissione Europea per affrontare le sfide della migrazione, i suoi quattro punti principali saranno il rafforzamento dei confini da parte dell'agenzia comunitaria di controllo europea Frontex, la promozione di accordi con i paesi del Nord Africa per ridurre la "pressione migratoria", la creazione di un sistema di accoglienza dei migranti e procedure di espulsione accelerate degli immigranti illegali nei loro paesi di origine.

Alla fine della scorsa settimana le autorità italiane e maltesi hanno chiuso i porti alla nave Acquarius, che trasportava più di 600 migranti, che ha deciso di accogliere la Spagna.