In un'infografica dedicata alle elezioni nei paesi in via di sviluppo con l'economia di mercato l'Ucraina è stata contrassegnata in giallo e la Russia in grigio scuro. Allo stesso tempo la Crimea è stata colorata di grigio chiaro.

In Ucraina sono spesso nati scandali intorno alle mappe con la Crimea, che Kiev continua a considerare suo territorio. Il canale STB ha addirittura mostrato una mappa dell'Ucraina in cui la Crimea mancava del tutto.

La Crimea è entrata a far parte della Federazione Russa dopo il referendum del 2014, nel quale il 96,77% degli elettori hanno votato a favore dell'unione con la Russia.