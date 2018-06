Svelato il progetto di un sottomarino spia americano

Il sottomarino spia Sub 2000 rappresenta "una rottura radicale" con i precedenti modelli, afferma la pubblicazione, in quanto è un "doublecase"di piccole dimensioni di design "flat".

Il Sub 2000 è stato progettato come un tipico sottomarino da attacco che può svolgere anche missioni di ricognizione, come l'installazione sul fondale vicino la costa nemica di dispositivi riceventi o di intercettare trasmissioni elettromagnetiche.

Secondo la pubblicazione, il Sub 2000 è dotato di droni sottomarini. Questo suggerirebbe che il nuovo sottomarino è destinato a sostituire il sottomarino USS Parche di seconda generazione.