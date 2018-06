Caccia-bombardiere IL-2 potrebbe aprire parata della vittoria 2019

Venerdì 22 Giugno un IL-2 è decollato e ha fatto un volo di dimostrazione, programmato per il Giorno della Memoria e del Dolore nei cieli sopra il Voronezh Aircraft Construction Company (VASO). Ad oggi, solo due fusoliere originali di questo "aereo della vittoria" sono conservate in Russia.

"In futuro volerà, e saremo orgogliosi della nostra aviazione. Inoltre abbiamo chiesto al Presidente di prendere in considerazione di far aprire a questo aereo la parata aerea sulla Piazza Rossa il prossimo anno. La parata potrebbe essere aperta dal cosiddetto carro armato volante" ha detto Osyatinsky.

L'IL-2 era un caccia-bombardiere durante la Grande Guerra Patriottica, creato sotto la guida del famoso progettista di aerei sovietico Sergei Ilyushin. Durante la Grande Guerra Patriottica la produzione di aerei fu spostata a Kuibyshev. L'IL-2 è il velivolo prodotto in maggiori quantità nella storia dell'aviazione da combattimento: sono stati prodotti oltre 40.000esemplari. Per la potenza di fuoco e l'incredibile armatura, i nazisti lo definirono un "l'aereo di cemento" e il "tritacarne", mentre i piloti e progettisti sovietici lo definirono il "carro armato volante".