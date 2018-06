CNN: visita storica di Moon dimostra le sue eccellente relazioni con Putin

Per la prima volta da molti anni un leader sudcoreano si reca a Mosca per incontrare i rappresentanti delle autorità russe, riferisce la CNN. Secondo il corrispondente, il presidente della Corea del Sud Moon Jae-in non solo sostiene la cooperazione economica tra i due stati, ma mantiene anche relazioni "dirette e molto buone" con Vladimir Putin.

Donald Trump ha detto che ha intenzione di incontrare il presidente russo Vladimir Putin il prossimo mese. E il suo consigliere per la sicurezza nazionale John Bolton prevede di visitare Mosca nei prossimi giorni per discutere la questione.

Nel frattempo, il presidente della Corea del Sud è già in Russia. Questa è la sua prima visita di stato in questo paese. Ieri, Moon Jae-in, parlando nella Duma di Stato, ha affermato che attualmente sta avvenendo una grande trasformazione storica nella penisola coreana. Si incontrerà con Putin nelle prossime ore.

"Il Cremlino ha davanti un'estate vivace. Come sappiamo, la Coppa del mondo è ora pienamente utilizzata a fini diplomatici. E la Russia, come sappiamo, accetterà ancora più ospiti stranieri, anche dopo che la fine dei Mondiali" dichiara la speaker della CNN.

FRED PLEYTGEN, corrispondente della CNN:

"Sì, hai assolutamente ragione. Il Cremlino è stato decisamente sintonizzato per tutta l'estate. È iniziato con l'inizio della Coppa del mondo, quando Vladimir Putin ha tenuto i primi incontri con i capi di diversi stati. E ora Moon Jae-in è arrivato qui. Questa è, naturalmente, per molti versi una visita storica. È passato molto tempo da quando un leader della Corea del Sud è venuto qui per l'ultima volta. Hanna, Moon Jae-in stesso sta attivamente sostenendo la costruzioni di relazioni tra la Russia e la Corea del Sud, in particolare sulla questione della Corea del Nord. Naturalmente, alla fine dello scorso anno, sullo sfondo del Forum Economico Orientale si sono intensificate le contraddizioni tra Stati Uniti e Corea del Nord.

Ed è evidente che Moon Jae-in e Vladimir Putin mantegono relazioni molto buone e aperte. Inoltre, Moon Jae-in è uno straordinario sostenitore della cooperazione economica della Russia e la Corea del Sud nel settore energetico, nel settore economico, in particolare per quanto riguarda l'Estremo Oriente russo.

Inoltre, c'è la possibilità di un incontro tra il presidente Trump e Vladimir Putin. Questo è davvero importante per i russi. Non è chiaro quando e dove esattamente potrà aver luogo. Tuttavia, al momento ci sono voci che indicano che Vienna possa essere scelto come luogo d'incontro.

Apparentemente, l'amministrazione Trump voleva che il summit si tenesse a Washington. I russi volevano che questo incontro si svolgesse in un territorio più neutrale. Certo, sappiamo che il cancelliere austriaco ha espresso il desiderio di organizzare negoziati tra i due leader. Pertanto, questo è qualcosa che dovremmo assolutamente aspettarci.

Sappiamo con certezza che Vladimir Putin molto probabilmente resterà in Russia almeno fino al 15 luglio, perché in questo giorno finisce la Coppa del Mondo. Sappiamo anche che il presidente Trump arriverà in Europa in questo periodo. Ecco come appare ora.

Ma penso, Hannah, che sarà molto importante prestare attenzione a ciò che accadrà quando il consigliere per la sicurezza nazionale John Bolton arriverà qui in Russia. Bisogna prestare attenzione agli accordi che sarà in grado di ottenere con i russi. Perché solo con la preparazione di successo di questo summit, sarà possibile dire se si terrà o meno, Hannah.