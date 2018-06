Gli scienziati hanno scoperto il mistero dell'esistenza dei fantasmi

Gli scienziati dell'università Goldsmith di Londra hanno scoperto che la maggior parte degli incontri con i fantasmi di amici o parenti deceduti si verifica in sogno o dopo un brusco risveglio. Lo riporta The Conversation.

Secondo gli esperti, la maggior parte dei fantasmi, degli alieni o dei mostri sotto il letto tendono ad importunare le persone che si sono sottoposte ad un carico di lavoro eccessivo. Un'altra causa di visioni di spettri o affini potrebbe essere la cosiddetta paralisi del sonno — il confine tra il sonno e la veglia.

Un'altra spiegazione per le visioni inquietanti è la "sindrome della testa che esplode", le cui natura e meccanica rimangono ancora un mistero. In base ad alcuni studi, il confine tra sonno e veglia in qualche modo riordina l'attività del cervello, provocando allucinazioni visive e uditive.