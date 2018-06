Giappone erutta vulcano rifugio del cattivo dei film di James Bond

In Giappone c'è stata un'eruzione del vulcano Simmoe, situato sull'isola giapponese di Kyushu. Il vulcano secondo il film "You Live Only Twice" sull'agente speciale britannico James Bond conteneva il nascondiglio del cattivo Ernst Stavro Blofeld del film.

Come riportato da Sky News, durante l'eruzione, il vulcano ha lanciato una colonna di cenere e fumo ad un'altezza di diverse migliaia di metri.

Si noti che la più grande eruzione del vulcano si è verificata a marzo di quest'anno.

Nel film del 1967 "You Live Only Twice", il cratere del vulcano viene utilizzato come base di Blofeld, da cui vuole lanciare delle navi spaziali per intercettare satelliti sovietici e americani.

Il vulcano ha eruttato nel 2017 dopo una pausa di sei anni.