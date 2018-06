NASA sviluppa piano per la difesa della Terra dagli asteroidi giganti

Si osserva che gli specialisti della NASA, insieme ai colleghi di altre agenzie statunitensi ed esperti non governativi hanno stabilito che "oltre il 95% di tutti gli asteroidi che sono così grandi che possono causare una catastrofe globale" in caso di collisione con il nostro pianeta. Allo stesso tempo, Aaron Miles, rappresentante del dipartimento della Casa Bianca per le scienze spaziali e l'esplorazione spaziale, ha sottolineato che nessuno degli oggetti rilevati è una minaccia in questo secolo.

La NASA ritiene che l'implementazione della strategia e del piano d'azione aumenterà significativamente la volontà di una risposta efficace nel caso in cui venga scoperto un nuovo potenziale impatto di asteroidi.

In particolare, il governo degli Stati Uniti stabilisce una serie di "obiettivi strategici", tra cui il miglioramento delle tecnologie per rilevare e rintracciare asteroidi potenzialmente pericolosi, rafforzare la cooperazione internazionale su questi temi e sviluppare varianti per affrontare le emergenze.