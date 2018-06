Russia-Cina, Mosca presenterà piano di cooperazione con Pechino

Il Ministero per lo Sviluppo dell'Estremo Oriente russo presenterà un programma di cooperazione con la Cina, che dovrebbe essere firmato alla presenza dei presidenti Vladimir Putin e Xi Jinping: lo ha detto in un'intervista Alexander Kozlov, ministro russo per lo sviluppo dell'Estremo Oriente.

"Il Ministero per lo sviluppo dell'Estremo Oriente — ha spiegato — ha preparato un programma di cooperazione russo-cinese nell'estremo oriente e nella regione del Baikal, il documento stabilisce obiettivi di investimento, con responsabilità chiare e un calendario per ogni segmento".

La dichiarazione di Kozlov è in linea con gli incontri degli ultimi mesi fra i due paesi, che hanno portato al vertive fra il presidente russo Vladimir Putin e quello cinese Xi Jinping a Pechino l'8 giugno. La cooperazione tra Russia e Cina è aumentata enormemente negli ultimi anni, in particolare in materia di difesa, energia ed economia. I due paesi hanno anche interagito nel settore della cooperazione interregionale, prestando attenzione ai legami tra le regioni dell'Estremo Oriente russo e le aree limitrofe in Cina.