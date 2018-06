Attacco aereo della coalizione USA in Siria, 8 morti

Il numero dei feriti è ancora sconosciuto, ma fonti locali comunicano la distruzione di alcuni edifici abitativi.

Una fonte militare ha inoltre comunicato a Sputnik che è stato condotto un attacco aereo contro le postazioni delle forze governative nella provincia di Homs, a 150 km ad est di Palmira, in cui è morto un ufficiale dell'esercito siriano.

Il bombardamento è iniziato dopo che da parte siriana era stato aperto il fuoco contro tre mezzi americani in movimento verso Al' Halba. Come spiegato dalla fonte interpellata da Sputnik, si è trattato del primo scontro a terra tra le forze governative siriane ed unità degli USA. In particolare i mezzi statunitensi erano in movimento verso Al Tanf, nella provincia di Homs, dov'è situata una base statunitense.

Quest'ultima era stata stabilita nel 2014 dalla coalizione statunitense con l'intento di contenere l'avanzata dello Stato Islamico.