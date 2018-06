Continua l'emergenza plastica nel mondo: nel 2030 altre 111 milioni tonnellate di rifiuti

I ricercatori hanno calcolato che entro il 2030 111 milioni di tonnellate di rifiuti di plastica saranno abbandonate e non ci sarà nessun posto dove stoccarle, scrive Science Advances.

La Cina, che fino a poco tempo fa era il più grande importatore di plastica, dal 2018 ne ha vietato le importazioni per la maggior parte. Ora i Paesi sviluppati, che hanno esportato rifiuti in Cina per più di due decenni, hanno bisogno di cercare un'altra soluzione.

Secondo gli ambientalisti, nel 2017 il mondo ha prodotto circa 8,3 miliardi di tonnellate di plastica a fronte di 6,3 miliardi di tonnellate di rifiuti. La maggior parte viene utilizzata per il confezionamento e la produzione di piatti e bottiglie usa e getta. Ad oggi circa il 9% della plastica utilizzata viene riciclata, il resto viene buttata.