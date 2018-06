Per una pausa pranzo da 3 minuti società giapponese lascia senza stipendio impiegato

Il gestore degli approvvigionamenti idrici della città di Kobe ha registrato un appello televisivo per porgere le scuse per il comportamento di un impiegato 64enne, che più di una volta si è assentato dal posto di lavoro per soli 3 minuti. Secondo il Daily Mail, le uscite ingiustificate dall'ufficio hanno sollevato polemiche in Giappone.

L'impiegato della società idrica si è assentato 26 volte dall'ufficio per comprare il pranzo. L'uomo lasciava il suo lavoro per soli 3 minuti, complessivamente non ha lavorato 78 minuti. Il dipendente è stato scoperto quando uno dei suoi colleghi l'ha visto uscire dall'ufficio per attraversare la strada durante l'orario di lavoro.

Al dipendente è stata decurtata una parte dello stipendio e la stessa società si è scusata davanti ai suoi clienti.

Gli utenti dei social network hanno ritenuto la punizione "assurda".