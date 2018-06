Caduta oggetto luminoso in Russia, scienziato spiega di che si tratta

La notte prima, i residenti di quattro regioni della Russia hanno visto in cielo la caduta di un meteorite o di detriti spaziali che bruciavano nell'atmosfera, ha detto l’assistente professore di ottica e spettroscopia della Voronezh State University, Liana Leonova.

Un oggetto luminoso è stato visto cadere in tarda notte nel cielo delle regioni Voronezh, Lipetsk, Orel e Tula. Nel video pubblicato si vede come l'oggetto smette di bruciare in aria, riporta Sputnik.

Secondo Leonova, si è probabilmente trattato di detriti spaziali. "È improbabile che fosse un meteorite di origine naturale. Perché altrimenti bisognerebbe studiare le riprese del fenomeno. Se è bruciato nell'atmosfera, allora non vedremo delle conseguenze. I cittadini hanno visto un fenomeno di origine naturale o artificiale" ha detto.

L'esperta ha dichiarato che giornalmente detriti spaziali bruciano nell'atmosfera. "Centinaia di migliaia di tonnellate", solo che la gente non li vede.

Inoltre, giovedì mattina nel laboratorio di astronomia a raggi x dell'Istituto di Fisica Lebedev ha registrato un'eruzione solare dalla potenza stimata in C2.1, un valore intermedio tra il debole e il valore medio di attività solare. Il precedente brillamento solare di livello C è stato osservato il 30 marzo.

Ricordiamo che a marzo gli abitanti delle regioni degli Urali hanno visto la caduta di due bolidi luminosi.