La NATO potrebbe distruggere gli armamenti sovietici del Montenegro

Si tratta di mine marine, siluri anti-nave e testate di missili anti-nave di fabbricazione sovietica. Si prevede che verranno portati via dal paese, dopodiché, sotto i termini della gara d'appalto, distrutti.

"Il contraente si impegna a raccogliere munizioni dai magazzini designati in Montenegro e ad effettuare il trasporto in sicurezza per l'oggetto da smilitarizzare", si legge nel documento.

Si sottolinea che la società esecutrice è obbligata a contattare il Ministero della Difesa "per coordinare il programma di smilitarizzazione" e ad assicurare che le armi non vengano perse nel processo di trasporto.

Le armi, come spiegato, devono essere distrutte in modo che "nessun componente, materiale o esplosivo possa essere riutilizzato per lo scopo previsto".

In precedenza si è saputo che l'Alleanza del Nord Atlantico avrebbe iniziato a pattugliare lo spazio aereo sul Montenegro.

Allo stesso tempo, il Ministero della Difesa del paese ha osservato che non schiereranno basi della NATO in Montenegro.

Nel 2017, il Montenegro è stato ammesso all'alleanza.