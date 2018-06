A San Pietroburgo il primo museo di ombre in Europa

L'apertura del nuovo museo è stata programmata in modo che coincidesse con il 315° anniversario della fondazione della città. Tutti gli oggetti esposti nel museo sono realizzati con la tecnica della Shadow art.

Inoltre ogni visitatore avrà l'opportunità di creare il proprio oggetto artistico in questo stile, nonché di conoscere i fondatori del museo.

Come notato dal sito kp.ru, il museo opererà tutti i giorni dalle 11 alle 22 dell'orario locale. Il costo di un biglietto per adulti è di 350 rubli (circa 5 euro), mentre per studenti e pensionati il prezzo sarà di 250 rubli (circa 3,5 euro).