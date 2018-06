Scienziati rivelano quante persone servono per raggiungere il pianeta Proxima b

Gli scienziati francesi Frederic Marin e Camille Beluffi hanno scoperto quante persone servono per raggiungere con un volo nello spazio il pianeta Proxima b, attualmente considerato il più adatto ad essere colonizzato dall'uomo. La loro ricerca sarà presto pubblicata sul Journal of British Interplanetary Society.

Al momento la velocità massima di un veicolo spaziale creato dall'uomo (sonda solare "Parker" della NASA) è di 724.205 km/h, ovvero circa 200 chilometri al secondo (lo 0,067% della velocità della luce). Quindi, per raggiungere Proxima b, l'umanità avrà bisogno di circa 6.300 anni.

Tuttavia, secondo gli scienziati, quando i voli interstellari diventeranno davvero possibili, le tecnologie permetteranno di ridurre l'attesa a 630 anni.

Gli studiosi hanno preso in considerazione i fattori casuali come incidenti, infortuni, malattie, ed i fattori biologici come l'aspettativa di vita ed il tasso di fertilità, poi hanno assegnato dei valori a queste variabili all'interno di un modello statistico-matematico e come risultato hanno scoperto che per raggiungere Proxima b ci vogliono almeno 98 persone.