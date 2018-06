Russia, Chiesa ortodossa contro la tecnologia per creare un "nuovo uomo"

"La Chiesa ha sempre difeso l'inviolabilità della dignità umana, che non può essere messa in discussione con l'uso dell'ingegneria genetica, la clonazione, la cyborgizzazione e altre tecnologie. L'umanità non può creare un uomo nuovo, e i tentativi di farlo con mezzi diversi in tempi diversi non ha portato altro che sofferenza", ha detto Legoyda.

Egli ha spiegato che la Chiesa non è contraria alla scienza e alla tecnologia in generale, ma condanna quelle tecniche che pretendono di migliorare l'uomo.

"Non possiamo permettere che diventino uno strumento di violenza contro la libertà umana", ha affermato.

Le dichiarazioni di Legoyda sono indirizzate soprattutto contro la relazione, redatta da un gruppo di esperti russi, dal titolo "Dopo l'uomo. L'ideologia e la propaganda transumanista nel mondo moderno".