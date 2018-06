ONU, Mosca si candida per aderire al consiglio dei diritti umani

La Russia ha presentato la sua candidatura per l'adesione al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite per il 2021-2023: lo ha riferito la missione permanente russa presso le Nazioni Unite.

"La Russia — ha detto Fedor Strzhizhovskiy, primo segretario della missione russa alle Nazioni Unite — proseguirà il suo efficace lavoro nel Consiglio per i diritti umani per mantenere dialogo e cooperazione nella sfera dei diritti umani. A questo scopo, la Russia ha proposto la sua candidatura per l'adesione al Consiglio per i diritti umani per il 2021-2023".

L'adesione della Russia al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite è scaduta il 31 dicembre 2016. L'assemblea generale delle Nazioni Unite non ha rieletto il paese quell'anno.