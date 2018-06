Yemen, l'esercito controlla l'85% del territorio nazionale

Madjli ha spiegato che le truppe governative, sostenute dagli aerei della coalizione araba, prevedono di prendere oggi il controllo dell'aeroporto di Hodeidah, e successivamente liberare la città di Hodeida e il suo porto.

"Noi, il governo legittimo, ora controlliamo l'85% del territorio dello Yemen. Sotto il controllo degli Huthi è rimasto solo il 15% del territorio", ha detto il generale.

Egli ha ricordato che nel corso degli ultimi anni, a partire dall'inizio del conflitto con gli Huthi, l'esercito governativo è riuscito a riconquistare grandi aree in tutto il paese.

"Bisogna ricordare che all'inizio gli Huthi controllavano anche Aden, nel sud. Ma oggi siamo nella periferia di Hodeidah, di Sa'ada, della capitale Sana, di Baida, in prossimità delle grandi città. I militanti Huthi patiscono la sconfitta", ha aggiunto.

La battaglia per l'aeroporto Hodeidah è in corso da domenica. La scorsa settimana la coalizione araba guidata da Arabia Saudita ha lanciato un'operazione per liberare Hodeida, porto di importanza strategica sul Mar Rosso, dagli Huthi, nonostante gli avvertimenti delle Nazioni Unite di un possibile disastro umanitario nel caso del bombardamento della città e del suo porto. Hodeida infatti è l'unico punto di consegna degli aiuti umanitari nel nord dello Yemen.

I negoziati dell'inviato speciale delle Nazioni Unite per lo Yemen con gli Huthi sul trasferimento di Hodeida al controllo delle Nazioni Unite non hanno avuto successo.