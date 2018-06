USA, donna porta la NASA in tribunale per una provetta di polvere lunare

Laura racconta che suo padre, Tom Murray, era amico dell'astronauta Neil Armstrong; negli anni settanta vivevano entrambi a Cincinnati, nel Connecticut, e un giorno Armstrong regalò all'amico una provetta di vetro con un tappo di gomma piena di polvere grigio chiaro con un bigliettino nel quale si legge: "A Laura Ann Murray. Buona fortuna. Neil Armstrong, Apollo 11".

Laura ha deciso adesso di confermare il suo diritto di proprietà sull'oggetto ed ha assunto un avvocato per sottoporre il caso ad un tribunale di Wichita, nel Kansas. Laura vive nel Tennessee ma si è rivolta ad un tribunale del Kansas a causa di un precedente: alcuni anni fa la NASA cercò di citare in giudizio una donna di nome Nancy Lee Carlson perché in possesso di una borsa nella quale l'equipaggio dell'Apollo 11 aveva portato dei campioni di suolo lunare. Allora la Carlson vinse la causa, in quanto il tribunale le riconobbe il diritto di proprietà sull'oggetto legalmente acquistato. L'anno scorso, la Carlson ha venduto la borsa (contenente particelle di polvere lunare) all'asta per 1,8 milioni di dollari.

Ciò che è effettivamente contenuto all'interno della provetta di Laura è sconosciuto; il suo avvocato ha ordinato un esame della polvere grigia, ma l'analisi non ha permesso di determinare l'origine della polvere. Tuttavia Laura e il suo avvocato sono pronti a difendere a spada tratta il prezioso oggetto:

"Non esiste alcuna legge che proibisce ai privati di possedere materiale lunare. Questo non è contrabbando", afferma l'avvocato.

La NASA finora non ha rilasciato alcun commento sulla questione.