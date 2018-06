Tecnologia, Prisma lancerà un nuovo e innovativo social network

Capture, così è stato battezzato la nuova piattaforma social, nella sua fase iniziale ha ottenuto un milione di dollari da parte di General Catalyst Fund, KPCB, Mail.Ru Group, Social Capital, Dream Machine VC e altri.

I dettagli del nuovo social network sono ancora un mistero, ma la pubblicazione afferma che gli utenti potranno interagire con una intelligenza artificiale. La versione beta di Capture sarà già disponibile in autunno.

"Vediamo un grande potenziale nelle nuove applicazioni social, malgrado adesso ci siano molti grandi concorrenti sul mercato", ha detto Moiseenkov.

L'azienda Prisma è diventata famosa nel 2016 dopo il lancio dell'omonima applicazione fotografica, ma nel 2017 la società si è concentrata sullo sviluppo di strumenti per il business.

All'inizio di maggio, la Prisma Labs ha introdotto un sistema di sincronizzazione per diversi oggetti in realtà aumentata (AR) su diversi dispositivi. La soluzione di Prisma utilizza indicatori esterni, che vengono confrontati dal sistema con le informazioni di altri utenti nelle vicinanze. Lo scambio di dati passa attraverso Bluetooth o Wi-Fi e permette a diversi utenti di vedere simultaneamente gli stessi oggetti in realtà aumentata.