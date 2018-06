ONU registra cifra record di rifugiati nel mondo

Si osserva che gli indicatori globali del numero di rifugiati per il quinto anno consecutivo crescono ad un livello record.

"Nel mondo oggi ci sono stati tanti sfollati quasi come la popolazione della Thailandia. Una persona al mondo su 110 è un rifugiato" dice il documento.

Quindi, ogni due secondi nel mondo almeno una persona è costretta a lasciare la propria casa, conteggia l'ONU.

Secondo l'organizzazione, la maggior parte dei rifugiati proveniva dalla Siria, dall'Afghanistan, dal Sud Sudan, dal Myanmar e dalla Somalia. La maggior parte di loro è stata presa da Turchia, Pakistan e Uganda.

In precedenza, l'ONU ha affermato che nel 2016 la Russia ha conquistato il quinto posto in Europa in termini di numero di rifugiati accettati.