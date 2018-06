Astronomi russi svelano il segreto della nascita dei grandi fratelli della Terra

"I risultati della nostra ricerca ci permetteranno di riconsiderare la visione prevalente della scala temporale della formazione planetaria vicino numerose stelle come il Sole", ha spiegato Eduard Vorobyev, un astronomo dell'Università di Vienna e della SFedU a Rostov-on-Don.

Negli ultimi anni, come dicono gli scienziati, il telescopio Keplero e un certo numero di osservatori terrestri hanno scoperto migliaia di pianeti al di fuori del sistema solare. La maggior parte di loro si è rivelata essere giganti gassosi o "super-terre", pianeti pietrosi, la cui massa è dalle 2 alle 3 volte maggiore di quella terrestre.

Per gli scienziati è ancora un mistero la formazione dei grandi cugini della Terra perché gli astronomi non riescono a trovare un qualsiasi sistema solare appena nato con la presenza di questi pianeti. Questo ha portato molti astronomi a credere che le super-terre richiedano alcune condizioni di formazione specifiche, che non coincidono in gran parte con il fatto che questi esopianeti vengano spesso trovati nei sistemi solari vicino al nostro.

Vorobiev e dei suoi colleghi hanno compreso esattamente quali sono le condizioni favorevoli alla nascita di questi pianeti e le loro controparti più modeste. Per questo hanno creato un modello matematico al computer per il movimento di gas e polveri che formano una "ciambella" all'interno della stella e i suoi futuri satelliti.

Come notano gli scienziati, oggi capiamo abbastanza bene come sono nati i giganti del pianeta e come appaiono i granelli di polvere, ma non sappiamo quasi nulla di ciò che accade dopo che i singoli grani di polvere si suddividono in gruppi relativamente piccoli della dimensione di un centimetro. Esistono diverse teorie che descrivono questo processo, la cui verifica è impossibile a causa della mancanza di dati su come la polvere si comporta in tali "ciambelle".

Recentemente questi ultimi dati sono stati ottenuti, il che ha permesso agli scienziati di aggiungere delle polveri al modello e iniziare a cercare una spiegazione di come questa polvere e "sassi" cosmici si trasformino in oggetti più grandi, dai quali i pianeti possono già formarsi.

Modificando varie proprietà della "ciambella", tra cui la viscosità della sua materia e il suo mix, i ricercatori hanno inaspettatamente scoperto che la polvere e i pianeti cominciano a formarsi non dopo centinaia di migliaia o milioni di anni come si pensava, ma subito dopo la comparsa dell'embrione della stella.

Queste polveri, come gli scienziati sottolineano, sono molto sottili, più piccole di un micrometro, e iniziano a combinarsi in oggetti grandi soltanto nei casi in cui la viscosità della materia della "ciambella" è ancora piuttosto bassa.

In questo caso, nelle immediate vicinanze già da centinaia di migliaia di anni possono esserci un numero enorme di frammenti cosmici del diametro di circa un metro, il cui peso totale è centinaia di volte superiore a quella della Terra.

Ciò aumenta notevolmente la probabilità che alcuni di loro abbiano il tempo di combinarsi per formare grandi pianeti rocciosi prima che i giganti gassosi, nati nella parte opposta della "ciambella", inizieranno a сompensare il sistema solare assorbendo i gas e gettando il "germe" delle super-terre al di là.

Se tali pianeti hanno ancora il tempo di formarsi, allora, come dimostrano i calcoli di Vorobyov e dei suoi colleghi, saranno concentrati in orbite situate a breve distanza dalla stella. Questo, come gli scienziati spiegano, è dimostrato dalla posizione di tutte le super-terre scoperte da Keplero e dai telescopi terrestri.

Tali modelli, sperano gli scienziati, ci aiuteranno a capire quanto spesso le super-terre si formano in sistemi come quello del nostro Sole e quanti di loro sono all'interno della "zona della vita".