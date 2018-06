Sex-robot imparano a rifiutare il sesso

I suoi creatori affermano che il corpo delle bambole è dotato di sensori speciali in grado di riconoscere un tocco troppo aggressivo o "irrispettoso". Il suo inventore, lo spagnolo Sergi Santos ha dimostrato la capacità dei robot di prendere autonomamente una decisione sul sesso durante una presentazione agli scienziati nel Regno Unito.

Santos afferma che il suo robot può passare da una modalità all'altra, cambiando completamente il suo comportamento: nelle impostazioni è possibile impostare una Samantha famigliare, romantica o appassionata.

Samantha è ancora un prototipo. Santos si sta preparando alla produzione in serie del robot al prezzo di 3600 sterline.

All'inizio di giugno è stato pubblicato uno studio in cui si affermava che le proprietà terapeutiche delle bambole del sesso non erano state dimostrate. Tuttavia la moglie di Santos ad aprile ha affermato che l'apparizione di Samantha in casa ha salvato il loro matrimonio e ha assicurato che il robot è utile per risolvere i problemi familiari.