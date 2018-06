Senato approva divieto vendita F-35 alla Turchia

Il Senato USA lunedì ha adottato la propria variante del progetto del budget per la difesa per il 2019 che prevede l’esclusione della Turchia dal programma di produzione del cacciabombardiere americano di quinta generazione F-35 a causa delle intenzioni espresse da Ankara di acquistare i sistemi antiaerei russi S-400.

"Il Ministro della Difesa presenterà alle commissioni competenti del Congresso il piano del governo per l'esclusione della Turchia dal programma dell'F-35, inclusi i suoi aspetti industriali e militari" si legge nel progetto.

Inoltre, il testo contiene un divieto del diritto di trasferimento alla Turchia ai caccia F-35.

La ragione di questo è l'intenzione di Ankara di acquistare sistemi missilistici russi anti-aerei S-400, così come gli sforzi per espandere le relazioni con la Russia, che, secondo i legislatori americani, minano la sicurezza della NATO.

Tra le ragioni dell'intenzione di negare alla Turchia lo sviluppo viene anche nominata la detenzione del cittadino americano Andrew Brunson.

Questo progetto di bilancio per la difesa è uno dei due attualmente in esame dai legislatori statunitensi. Il secondo progetto è stato avviato dalla camera bassa e è già stato approvato da essa. Due disegni di legge saranno successivamente riuniti in uno, che verrà sottoposto a votazione finale.