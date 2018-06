Incidente aereo nei cieli di Rostov-sul-Don, passeggeri fuori pericolo

Secondo i dati preliminari, l'incidente è stato causato da un uccello entrato in uno dei motori.

Volo FV1007 diretto da San Pietroburgo verso Rostov-sul-Don è atterrato d'urgenza a Rostov-sul-Don per via di un uccello entrato in uno dei motori. L'aereo è atterrato con due motori funzionanti, la vita dei passeggeri era completamente fuori pericolo. Le informazioni su un presunto incendio al bordo sono false.

Tra i passeggeri dell'aereo c'era la nazionale saudita di calcio.

In un video pubblicato su Twitter il leader della nazionale Osama Hawsawi calma i tifosi:

"Assalamu alaykum fratelli, siamo sani e salvi, c'è stato un piccolo guasto dell'aereo, siamo già nell'albergo".

📹 | قائد المنتخب الوطني أسامة هوساوي يطمئن الجماهير pic.twitter.com/AXwshsfpNt — المنتخب السعودي (@SaudiNT) 18 июня 2018 г.

​