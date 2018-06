Inghilterra: la chiesa aiuta a migliorare la rete internet mobile

La Chiesa Anglicana prevede di concordare con le compagnie di telecomunicazioni l'installazione di attrezzature speciali nelle parrocchie. In questo modo, la chiesa riceverà ulteriore denaro, e gli operatori mobili manterranno un livello stabile di comunicazione nelle aree rurali, riporta il Financial Times.

In base all'accordo, le guglie e i campanili delle chiese nelle zone remote del paese saranno dotati di ripetitori e antenne in grado di espandere la copertura delle comunicazioni cellulari e migliorare la connettività. Ora i rappresentanti della chiesa stanno discutendo di questo con la società di telecomunicazioni Shared Access. Grazie a questa decisione, la Chiesa d'Inghilterra riceverà ulteriori introiti da provider di servizi Internet e operatori di telecomunicazioni e questi ultimi saranno in grado di fornire servizi nelle aree rurali.

Secondo il Financial Times, gli operatori mobili britannici si lamentano spesso di non poter lavorare in provincia a causa della mancanza di infrastrutture. Non è possibile costruire torri per antenne e ripetitori a causa delle difficoltà di ottenere il permesso. In precedenza, Life ha scritto che i provider polacchi si erano messi d'accordo con la chiesa locale e avevano installato l'attrezzatura necessaria sulla più alta statua di Gesù Cristo al mondo.