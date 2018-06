Germania non commenta notizie su sorveglianza di intelligence tedesca in Austria

Il rappresentante ufficiale del consiglio dei ministri della Germania Steffen Seibert non ha confermato, né smentito la notizia secondo la quale l’intelligence tedesca abbia condotto una sorveglianza sistematica in Austria.

"Sapete che commentiamo gli aspetti operativi delle operazioni di intelligence solo su richiesta delle autorità competenti in udienze a porte chiuse nel Bundestag, quindi non posso né confermare né smentire la situazione che è stata segnalata" ha detto Seibert in una conferenza, aggiungendo che "il compito del servizio di intelligence federale non è mai stato lo spionaggio economico, né in passato né oggi".

In precedenza, la rivista Profil facendo riferimento alla banca dati interna sulle attività del Servizio federale di informazione della Germania riportava che dal 1999 al 2006 l'intelligence tedesca ha controllato sistematicamente il territorio dell'Austria.

Secondo la pubblicazione, nel mirino della sorveglianza c'erano l'Ufficio del Cancelliere federale dell'Austria, il Ministero degli affari esteri e della difesa, l'Interpol austriaca, la Camera dell'economia austriaca e altri dipartimenti e organizzazioni. La sorveglianza veniva effettuata anche sulle missioni diplomatiche e sulle organizzazioni internazionali a Vienna.

Il presidente austriaco Alexander van der Belle ha chiesto spiegazioni dalla Germania sulla presunta sorveglianza delle reti di comunicazione del governo austriaco, delle missioni diplomatiche e delle sedi di organizzazioni internazionali a Vienna ed ha chiesto l'immediata interruzione di tale pratica.