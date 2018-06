La classifica dei bagni pubblici più belli nel mondo

Il servizio web australiano My Travel Research ha pubblicato i risultati della classifica dell'International Toilet Tourism Awards 2018, in cui sono elencati i migliori servizi igienici del mondo. Viene riportato sul sito ufficiale dell'organizzazione.

I bagni pubblici venivano valutati in termini di design, stranezza, posizione e comodità.

Il vincitore induscusso secondo tutti i criteri sono stati i servizi igienici del ristorante Piz Gloria, che si trova in Svizzera nella località montana di Schilthorn. I proprietari del ristorante hanno allestito i bagni sull'onda dello stile dei film dell'agente 007 James Bond in onore del fatto che il Piz Gloria ha ospitato una delle scene del film.

La seconda posizione è stata conquistata, secondo la giuria, dal gabinetto innovativo Bowl Plaza nel Kansas. Le sue pareti sono costituite da un mosaico, che hanno creato con i propri mezzi gli utilizzatori dei servizi igienici. "L'intero bagno è uno spazio libero per la creatività. Ai bambini e agli adulti piace moltissimo", hanno commentato i giudici.

Inoltre i bagni con la migliore vista panoramica sull'Oceano Pacifico sono quelli dell'11° piano dell'hotel La Jolla in California. Il bagno più comodo e fornito è quello dell'aeroporto di Brisbane, in Australia, in quanto è dotato di tutti il necessario per disabili e passeggeri con cani.