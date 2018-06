Daily Mail: parlamentari inglesi vogliono incremento spesa militare per “minaccia russa”

I parlamentari britannici hanno chiesto al governo di aumentare il budget militare per contrastare la risorgente minaccia da parte di stati come la Russia, riporta The Daily Mail. Si noti che si tratta di un aumento della spesa ai livelli della fine della guerra fredda.

Il Comitato di difesa della Camera dei Comuni della Gran Bretagna ha rivolto al governo una relazione in cui si chiede un aumento della spesa per la difesa dal 2% al 3% del PIL.

La pubblicazione rileva che ciò significa l'assegnazione di ulteriori 20 miliardi di sterline all'anno. Ciò consentirebbe al bilancio della difesa del Regno Unito di raggiungere un livello di spesa militare simile a quello tra la fine della guerra fredda e alla metà degli anni '90.

Il rapporto rileva che la mancanza di stabilità nel finanziamento delle forze armate del paese in modo significativo "rende difficile" l'attuazione di una strategia di difesa a lungo termine. Allo stesso tempo, sottolinea che la stabilità finanziaria è la "unica soluzione" alla possibile minaccia di un confronto da parte della Russia, così come tutte le sfide più gravi, come la guerra al terrorismo e informatica, riporta il Daily Mail.