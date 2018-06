Russia, Rospotrebnadzor: il morbillo è presente in 28 nazioni europee

Il servizio federale russo per la sorveglianza dei diritti dei consumatori e il benessere umano (Rospotrebnadzor) ha rilasciato una dichiarazione in cui ha avvertito della diffusione del morbillo in 28 nazioni europee.

"Secondo le informazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ci sono problemi con la malattia del morbillo in diverse regioni del mondo: in Europa potrebbe essere trovato in 28 paesi", ha reso noto l'organismo.

La dichiarazione ha aggiunto che la malattia è stata riportata anche in paesi di entrambe le Americhe, in particolare in Argentina, Brasile, Canada, Colombia, Perù e Stati Uniti. Il morbillo è attualmente in aumento in Europa con un numero di casi triplicati lo scorso anno. L'OMS ha dichiarato che oltre 21.000 persone hanno contratto il virus nel 2017 e 35 persone ne sono morte, mentre nel 2016 i casi di contagio erano solo 5.200.