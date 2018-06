“Il nuovo budget militare aiuterà gli USA a farsi nuovi nemici”

La legge sugli stanziamenti della spesa pubblica per la difesa nazionale mette a rischio le missioni di pace, aumenta il debito, favorisce la comparsa di nuovi nemici in tutto il mondo e rende l'America un Paese meno sicuro, scrive Liberty Nation.

Nel 2019 la legge sugli stanziamenti della spesa pubblica per la difesa nazionale degli Stati Uniti prevede 717 miliardi di dollari di spese militari: Liberty Nation ha deciso di capire per quali scopi saranno spesi questi fondi.

È stato riferito che oltre 639 miliardi di dollari sono il finanziamento di base, 69 miliardi di dollari servono per condurre le operazioni all'estero in caso di situazioni di emergenza e crisi e circa 9 miliardi di dollari sono stanziati come spese obbligatorie per la difesa.

Una delle disposizioni della legge, sostenuta sia dai repubblicani che democratici, riguarda l'aumento dei fondi per sostenere i militari e le loro famiglie. Pertanto i soldati americani riceveranno un aumento in busta paga pari al 2,6%, mentre chi è in servizio in ambiti molto richiesti potrà contare su introiti aggiuntivi e una serie di premi. In particolare il discorso riguarda gli impiegati dell'esercito, delle forze navali, aeree, nonché della Guardia Nazionale. Si osserva che saranno stanziati più di 11 miliardi di dollari per la costruzione di strutture militari, compresi gli alloggi per i soldati e le loro famiglie.

Un'altra disposizione implica l'instaurazione di una cooperazione più stretta tra il Pentagono e l'FBI, il miglioramento del sistema di monitoraggio della condotta scorretta dei minori e la revisione del sistema di prevenzione delle molestie sessuali.

Secondo Liberty Nation, la disposizione più discutibile è la proposta di organizzare eventi per celebrare il personale militare statunitense del secolo scorso. Si osserva che questa idea è balzata nella mente di Trump dopo la sua visita in Francia, dove Emmanuel Macron ha condotto una "parata militare stravagante".

Allo stesso tempo uno degli obiettivi sarà la modernizzazione delle armi obsolete, compreso l'acquisto di veicoli corazzati Stryker A1, gli elicotteri multifunzionali Sikorsky UH-60 Black Hawk, nonché il sistema di difesa missilistico congiunto con Israele.

Tra l'altro la legge non ignora il campo militare aerospaziale. Pertanto il Pentagono dovrà sviluppare un piano per migliorare il potenziale militare spaziale degli Stati Uniti.

Tuttavia, nonostante i tentativi di Donald Trump di migliorare i rapporti con la Corea del Nord e la Russia, le disposizioni della legge consentono all'autore dell'articolo di affermare che gli Stati Uniti percepiscono ancora questi Paesi come nemici.

Quindi, rispetto a Mosca, la legge implica l'estensione delle sanzioni relative all'industria militare, il divieto di cooperazione militare con la Russia, lo stanziamento di 250 milioni di dollari all'Ucraina per lo sviluppo delle sue capacità militari. Inoltre gli Stati Uniti prevedono di spendere oltre 6 miliardi di dollari per espandere la propria presenza militare in Europa, oltre che rafforzare la cooperazione internazionale per contenere "l'aggressione russa".

La legge rileva che le forze armate statunitensi saranno pronte per un "potenziale conflitto nella penisola coreana". Liberty Nation nota che la legge non ha ignorato Paesi come la Cina e l'Iran.

Allo stesso tempo, si sottolinea che la legge sul budget militare americano del 2019 riflette i problemi che esistono a Washington: mette a rischio le missioni di pace, aumenta il debito nazionale, contribuisce ad aumentare il numero di nemici del Paese in tutto il mondo e rende gli Stati Uniti un Paese meno sicuro, riassume Liberty Nation.