Libia: arrestato uno dei leader di Al-Qaeda

E' stato comunicato sulla pagina ufficiale dell'esercito libico su Facebook.

Il terrorista e il suo complice Muhammad Idris al-Mansouri, sono stati arrestati nel corso di un blitz dell'esercito libico nella città di Derna nel nord della Libia.

Come riporta Al Arabja, ha 59 anni, è considerato uno dei più autorevoli leader di Al-Qaeda. Durante il soggiorno di Osama bin Laden in Sudan, Camu è stato il suo autista personale. Dopo essere stato catturato dai servizi segreti, stava scontando una condanna di reclusione nel carcere di Guantanamo ed è stato estradato in Libia 2007. Quattro anni più tardi è riuscito a fuggire dalla prigione di Abu Salim, quando Tripoli è stata presa dai ribelli.

Giovedì si è appreso che la l'esercito libico ha terminato l'operazione per la liberazione della città di Derna. Il comandante delle forze Khalifa Haftar ha annunciato il suo inizio nel maggio di quest'anno.