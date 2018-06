Media: l'intelligence tedesca ha spiato le organizzazioni internazionali in Austria

Secondo la pubblicazione, dal 1999 al 2006 la BND ha seguito le comunicazioni dell'ufficio del cancelliere austriaco, i ministeri degli Affari Esteri e della Difesa, l'Interpol austriaca, la Camera di commercio austriaca, il ministero dell'Immigrazione, le università tecniche, diverse moschee, la comunità musulmana in Austria e le organizzazioni non governative.

Tale controllo sarebbe stato esteso anche alle missioni diplomatiche e alle organizzazioni internazionali con sede a Vienna. L'elenco include 75 ambasciate, in particolare due numeri dell'addetto militare della Turchia; l'Organizzazione di paesi esportatori di petrolio (OPEC), l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), l'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA), l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine, l'Organizzazione per lo Sviluppo Industriale delle Nazioni Unite (UNIDO) e l'Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari spaziali esterni.

La pubblicazione afferma anche che i servizi tedeschi hanno anche tracciato le comunicazioni di dozzine di aziende con sede in Austria, tra cui società austriache della difesa, banche e imprese metallurgiche.

La BND avrebbe pure intercettato innumerevoli telefoni cellulari di persone legate al terrorismo, al finanziamento del terrorismo, al crimine organizzato e al riciclaggio di denaro.

Nel mirino dell'intelligence tedesca è finita anche la redazione di politica estera dell'agenzia stampa austriaca APA.