Esperto commenta dichiarazioni del Pentagono su elicotteri russi Mi-17

"L'elicottero americano ha un raggio d'azione inferiore rispetto al nostro elicottero. L'autonomia dell'elicottero americano è di 495 km; quella del nostro è di 950 km. Il raggio di combattimento della nostra macchina è 450 km; gli americani non ottengono più di 220-250. Il nostro elicottero trasporta fino a 26 soldati, mentre quello americano circa 11 persone. Il nostro elicottero ha motori più potenti, che consentono di usarlo in condizioni climatiche difficili e in un clima caldo. Abbiamo motori da 2.000 cavalli, gli americani da 1400", ha spiegato Sivkov.

L'esperto ha osservato che le apparecchiature elettroniche radio e i sistemi d'arma sono approssimativamente equivalenti.Sivkov ha aggiunto che il Mi-17 supera significativamente l'elicottero americano di circa il 30-40%.

In precedenza il Pentagono, in un dossier sulla sostituzione degli elicotteri russi Mi-17 dell'esercito afgano con gli UH-60 Black Hawk, ha riconosciuto che l'elicottero russo è più efficiente di quello americano.