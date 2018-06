Putin incontra la Tereshkova per il 55esimo anniversario del suo volo nello spazio

Il presidente russo Vladimir Putin ha incontrato la prima donna-cosmonauta Valentina Tereshkova per il 55esimo anniversario del suo volo nello spazio. Lo riferisce il sito internet del Cremlino.

"Vladimir Putin ha incontrato la cosmonauta Valentina Tereshkova. Il capo dello stato ha porto i suoi auguri a Valentina Tereshkova per il 55esimo anniversario del suo volo in solitaria intorno alla Terra, svoltosi il 16 giugno 1963 a bordo del veicolo spaziale Vostok-6 e durato quasi tre giorni", recita una nota.

Putin ha osservato che la Tereshkova rimane anche l'unica donna cosmonauta che ha volato da sola.

La Tereshkova ha approfittato dell'incontro per chiedere a Putin di occuparsi dei problemi della raffineria di petrolio "Mendeleev" e della relativa situazione di inquinamento del fiume Volga.

"Si trova nei pressi di Tutaev; produce il migliore olio per l'aviazione. Ma la natura ci sta molto a cuore… è una grande minaccia per il Volga, per questo vorrei che si occupasse di questo problema", ha detto la Tereshkova.