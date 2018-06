Il Pentagono riconosce la superiorità del Mi-17 russo rispetto Black Hawk americani

Gli elicotteri statunitensi UH-60 Black Hawks, che gli Stati Uniti ha iniziato a spedire in Afghanistan, sono meno efficienti degli Mi-17 russi che dovrebbero rimpiazzare. Lo afferma una relazione dell’ufficio dell’ispettore generale del Pentagono.

"La transizione crea una serie di difficoltà, che non è ancora possibile risolvere. I Black Hawk non hanno la capacità di carico degli Mi-17", si legge nel rapporto citato da The Drive.

Il dossier nota che servono due Black Hawk per trasportare il volume di carico di un solo Mi-17."Inoltre, a differenza del Mi-17, il Black Hawk non può volare ad alta quota e, di conseguenza, non può essere utilizzato nelle aree remote dell'Afghanistan, dove vola il Mi-17", continua il rapporto.

Nel mese di febbraio è stato riferito che Washington vuole sostituire la flotta di elicotteri delle forze armate afgane composta da Mi-17 di fabbricazione russa con i Black Hawk americani. Solo nel 2018 per questo scopo saranno spesi più 700 milioni di dollari.