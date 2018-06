Poroshenko ha invitato Macron in Ucraina

"Il presidente dell'Ucraina ha invitato il presidente della Francia a visitare l'Ucraina", si legge nella nota.

Lo stesso documento riferisce che Macron si è congratulato con Poroshenko per i progressi nelle riforme e, in particolare, per l'adozione della legge "sulla Corte suprema anti corruzione".

I due presidenti hanno inoltre discusso i preparativi per i vertici Ucraina-UE e Ucraina-NATO che si terranno a luglio a Bruxelles, ed espresso soddisfazione per lo sviluppo delle relazioni economiche bilaterali.

Giovedì il parlamento ucraino ha adottato una legge per la creazione della Corte suprema anti corruzione. La sua istituzione è uno dei requisiti chiave per l'Ucraina previsti dal Fondo Monetario Internazionale per l'erogazione della prossima tranche di finanziamenti.