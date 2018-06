La possibilità di vivere da lupo

Nella foresta Belovezhsky cercano un candidato per un insolito lavoro.

La più grande organizzazione per la conservazione della Bielorussia cerca " energico esperto di comunicazione, che è pronto a gestire social network e blog", riferisce il sito vacinartmsk.

Il futuro tecnico deve svolgere due progetti: il programma congiunto della foresta e della società zoologica di Francorte a sostegno della protezione della natura e tutela del territorio del terreno boscoso.

Il candidato, che deve sapere inglese, russo e bielorusso, deve essere in grado di lavorare in remoto o in ufficio nella foresta, ma farà trasferte nel bosco.