Trump ha chiamato Jean-Claude Juncker "feroce assassino"

Secondo la pubblicazione, durante la discussione dei temi riguardanti l'Iran e il terrorismo, Trump ha riferito al presidente Macron dei terroristi a Parigi.

"Dovete sapere Emmanuel, perché tutti i terroristi sono a Parigi" ha detto il presidente, citato dal giornale.

Come ha sottolineato la fonte, quando si è parlato della questione dell'immigrazione in Europa, Trump, rivolgendosi al primo ministro giapponese Shinzo Abe, ha dichiarato:

"Shinzo, non avete questo problema, ma posso inviare 25 milioni di messicani e rimarrete senza lavoro molto presto".

Il presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker, a sua volta, è stato chiamato da Trump "feroce assassino" per i dazi nei confronti di una serie di articoli di aziende americane e per il rifiuto di Berlino e di Parigi agli accordi commerciali bilaterali.

Secondo una fonte del Wall Street Journal, nell'incontro "si sono irritati per Trump, ma tutti hanno cercato di rimanere pragmatici e sereni".

I paesi del vertice G7 che si è svolto l'8-9 giugno nella provincia canadese del Quebec, non per la prima volta avevano mancanza di unità davanti ai fondamentali problemi economici e politici internazionali. L'incontro è stato anche soprannominato "G6 + Trump", per la particolare posizione USA su una serie di questioni chiave. Lo stesso Trump ha prematuramente lasciato la riunione e ha messo i suoi risultati in discussione.

Al vertice hanno elaborato un comunicato inizialmente, Trudeau ha detto che hanno concordato tutti i paesi, ma Trump, andando a Singapore per l'incontro con il leader nordcoreano Kim Jong-un, ha detto che gli Stati Uniti non supportano questo documento.