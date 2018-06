La squadra di Trump ha sabotato i suoi piani per incontrare Putin

Il giornale osserva che l'interesse di Trump a un incontro personale con il leader russo è stato pubblicizzato dopo le presidenziali nel mese di marzo, quando ha avuto una conversazione telefonica, nel corso della quale il leader americano ha proposto di organizzare un vertice bilaterale.

Tuttavia, secondo il WP, Trump ha chiesto ai suoi assistenti organizzare colloqui bilaterali nel mese di novembre 2017, dopo aver parlato con il presidente russo a margine del vertice per la cooperazione economica Asia-Pacifico in Vietnam.

"Dopo questo incontro, il presidente ha detto che vuole invitare Putin alla Casa Bianca, ma lo abbiamo ignorato", ha scritto il WP citando uno dei funzionari di alto livello. Il Washington Post riferisce che il Consiglio di sicurezza nazionale USA non è d'accordo con le idee sul vertice bilaterale e non ha percepito le parole di Trump come un ordine.

"Hanno deciso: aspettiamo e vediamo, se sollevare di nuovo la questione", ha dichiarato la fonte.

Le fonti del giornale al Dipartimento di stato riconoscono che tale incontro potrebbe aiutare a Mosca e Washington a risolvere la controversia per l'Ucraina, la Siria e la sicurezza informatica. Tuttavia, una serie di interlocutori dice che il vertice, è prematuro, come considera irrisolti i problemi minori, come il ritorno della Russia alle ville diplomatiche sequestrate negli USA dopo lo scandalo di "intervento in elezione". In precedenza nel mese di luglio 2017 Putin e Trump hanno tenuto negoziati a pieno titolo durante il vertice del G20 ad Amburgo.