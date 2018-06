Scienziati: identificati gli animali più temuti

Tra le fobie per gli animali ci sono quelle per ragni, serpenti e scorpioni.

Rick Vetter, aracnologo dell'università della California a Riverside, ha condotto uno studio per capire cosa nel mondo animale le persone temono di più. È ampiamente noto che le persone hanno paura dei ragni, serpenti e scorpioni. Nel caso di serpenti e scorpioni la paura è giustificata, perché questi animali sono pericolosi, ma i ragni non sono pericolosi e sono facili da distruggere.

Per studiare la reale distribuzione delle fobie l'esperto con i colleghi ha condotto uno studio tra 800 studenti di cinque università, segnala Phys.org.

Nel corso degli studi agli studenti è stato proposto un questionario con le stesse domande su ragni e scorpioni. I risultati hanno sorpreso i ricercatori: la paura dello scorpione è molto più alta rispetto la paura dei ragni. E questo era vero per gli studenti dell'Arizona, dove sono pericolosi gli scorpioni, ma anche per gli studenti del Wisconsin, dove non ci sono. In questo modo, gli scorpioni fanno significativamente più paura dei ragni.