A Kaunas picchiato militare americano ubriaco

"Circa alle 2 di notte il 15 giugno a Kaunas nella strada Laisves c'è stata una rissa tra due cittadini ubriachi dell'Azerbaigian e militari USA, durante la quale è rimasto ferito un militare americano", si legge nel messaggio. Secondo la polizia, i cittadini dell'Azerbaigian si trovavano in stato di ebbrezza e anche il soldato americano non era sobrio. Come accennato, durante il turno di servizio, il soldato era senza uniforme.

"Durante la rissa uno dei cittadini dell'Azerbaigian ha colpito con un pugno in faccia il militare che è stato esaminato dai medici per i danni al viso, è in trattamento ambulatoriale", aggiunge la polizia, secondo cui il cittadino dell'Azerbaigian è in arresto mentre le circostanze dell'incidente vengono investigate.

In Lituania, dal 3 al 15 giugno, si svolgono le esercitazioni militari Saber Strike ("Colpo di sciabola") con la partecipazione dell'esercito USA. Durante questo periodo, in Lituania, si sono verificati tre incidenti che coinvolgono soldati della NATO. Il 7 giugno, il ministero della Difesa lituano ha riferito che in quattro autoblindi leggeri Stryker alla guida di una colonna sono rimasti feriti 13 militari americani, il 9 giugno nella città lituana di Kaslu-Ruda un mezzo si è schiantato contro un albero, è rimasto ferito un soldato americano, l'11 giugno, durante un incidente stradale si è ribaltato un suv con due soldati della NATO.

Le Saber Strike ("Colpo di sciabola") sono esercitazioni europee su larga scala con l'esercito USA. Quest'anno in Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia nelle manovre, che dureranno fino al 15 giugno, sono coinvolti circa 18 mila soldati.