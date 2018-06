Vietnam denuncia posizionamento lanciarazzi cinesi su isole contese

In precedenza, la società ImageSat International (ISI) ha denunciato la scomparsa di lanciamissili sull'isola Woody dell'arcipelago delle isole e al loro posto, le immagini satellitari mostravano un buco nella sabbia. Successivamente si è appreso che alcuni lanciamissili cinesi ora sono su una delle isole contese.

"Il Vietnam richiede alla Cina di porre fine immediatamente a queste azioni illegali e ritirare le armi, illegalmente posizionate sull'isola" si legge in un comunicato del portavoce del ministero degli Esteri, Le Thi Thu Hang.

La diatriba di Pechino dura da decenni con diversi paesi della regione Asia-Pacifico, per la competenza territoriale di una serie di isole nel Mar Cinese meridionale, al largo delle quali sono state rilevate notevoli riserve di idrocarburi. Si tratta, prima di tutto, dell'arcipelago Xisha (isole Paracelso), isole Nansha (Spratli) e Huanjan. In questa disputa, in misura diversa, sono coinvolti Vietnam, Brunei, Malaysia e Filippine.

Gli USA non sono una delle parti della controversia, ma non riconoscono le pretese della Cina e insistono sul diritto di "libera navigazione" nella regione.