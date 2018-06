Presidente ceco Milos Zeman brucia in pubblico mutande rosse (VIDEO)

"Il tempo per la biancheria intima in politica è finito" ha detto Zeman mentre bruciavano le mutande. Nel 2015 il gruppo artistico Ztohoven ha inviato questo "capo intimo" alla residenza del capo dello stato, per dimostrare un atteggiamento negativo verso la politica del presidente. L'amministrazione Zeman ha acquisito le mutande dal Comitato per la gestione dei beni dello stato per una corona.

Il presidente ha sottolineato che la politica deve essere basata sullo scambio di argomenti sostanziali, non sulla biancheria intima, e ha rimproverato Ztohoven per l'ambiguità dei loro metodi.