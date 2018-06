Rivista descrive come il caccia russo Su-35 può abbattere l'F-22 americano

La rivista americana The National Interest ha parlato di un "modo segreto" tramite cui il russo Su-35 può distruggere il caccia F-22.

Come osservato dall'autore dell'articolo David Archibald, l'F-22 ha diversi punti deboli. In particolare, non dispone di sistemi di ricerca e tracciamento infrarossi che consentano il rilevamento degli aerei nemici grazie al calore generato dal propulsore.

Inoltre l'F-22 non è dotato di sistemi radar a scansione laterale, senza cui non è in grado di tracciare il movimento dei missili nemici senza spostarsi dalla rotta principale.

L'autore sottolinea che questi handicap sono dovuti alle prime fasi dello sviluppo dell'F-22. Nel 1981 l'aviazione statunitense stipulò contratti con General Dynamics e McDonnell Douglas per la progettazione iniziale di un nuovo caccia a reazione tattico.

Cinque anni dopo due team delle aziende hanno iniziato a lavorare sull'aereo. L'Aviazione americana ha preteso sforzi congiunti in modo che molti talenti lavorassero su un programma così costoso.

Nel 1989, quando entrambe le squadre progettarono i loro prototipi, i militari imposero un taglio ai costi di tutti i sistemi elettronici che potevano essere equipaggiati sul nuovo aereo pari a 9 milioni di dollari.

Per questo vincolo si è rinunciato ai sistemi di ricerca e tracciamento agli infrarossi ed alcuni altri sistemi, inclusi i radar laterali.

Archibald sottolinea che l'aviazione non ha dato istruzioni chiare su quali sistemi si poteva rinunciare. Sia la Lockheed che Northrop, alla guida dell'altro gruppo, hanno preso la decisione ottimale in termini di rapporto qualità-prezzo.