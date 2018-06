L'Ucraina aprirà otto centri per i visti in Russia

Solo dal 15 giugno al primo agosto in diversi paesi ci saranno 56 nuovi centri per il visto, che forniranno agli stranieri servizi per la ricezione delle domande per il rilascio dei visti per l'ingresso in Ucraina.

In Russia ci saranno otto centri: a Ekaterinburg, Kazan, Kaliningrad, Mosca, Novosibirsk, Rostov sul Don, Samara e San Pietroburgo.

Ora tra Russia e Ucraina c'è un regime senza visti. Tuttavia, dal primo gennaio Kiev ha introdotto il controllo biometrico per stranieri che entrano nel paese, anche dalla Russia. Entrare in Ucraina, è possibile solo con passaporto biometrico, e al confine, è necessario depositare le impronte digitali. Inoltre, le autorità di Kiev non hanno annunciato l'intenzione di introdurre il regime dei visti per i russi.