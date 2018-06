Cavalleria pesante: gli elicotteri d’attacco più pericolosi al mondo

Il periodo di maggiore prosperità per gli elicotteri d'attacco giunse nella seconda metà del XX secolo. Questi pericolosi mezzi pesanti sono in grado di vincere uno scontro con dei carri armati, difendere i fanti facendo fuoco, distruggere fortificazioni, fare esplorazioni e controlli, inseguire il nemico giorno e notte. Nel XXI secolo sono stati in parte sostituiti dagli aeromobili da combattimento a pilotaggio remoto, ma senza l'aviazione dell'esercito non si vince nessun conflitto armato.

Ecco una lista dei migliori elicotteri del mondo.